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الأرصاد تحذر سكان عسير وأبها من طقس اليوم

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الأرصاد تحذر سكان عسير وأبها من طقس اليوم

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأربعاء، 12-05-2021 10:05 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم في منطقة عسير محذرا سكانها منه .
و أشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أنه سيكون هناك سقوط  أمطار متوسطة إلي غزيرة علي منطقة عسير إلي جانب سقوط ثلوج .
و حذر المركز أيضا كلا من أبها و أحد رفيدة و المجاردة و النماص و بارق و بلقرن و تنومة و خميس مشيط و رجال ألمع و محايل .
وأضاف المركز أن الطقس سيشمل أيضا نشاط في الرياح السطحية و انخفاض في مستوي الرؤية مع تساقط للثلوج و سيول لافتا إلي أن هذا الطقس سيستمر حتى الساعة  8 مساء.
 

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