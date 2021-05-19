الأرصاد تحذر سكان شمال ووسط المملكة من طقس اليوم

الأربعاء، 19-05-2021
10:11 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن طقس
اليوم في المملكة محذرا بعض المناطق من الطقس .
و أشار المركز في البيان الذي أصدره وتداولته الصحف المحلية إلي أن السماء ستكون غائمة
جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات نجران، جيزان وعسير
تمتد إلى الباحة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.
و لفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين،
وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى
شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة
البحر خفيف إلى متوسط الموج.