السبت 05 يونيو 2021
توقيت مصر 14:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بيان عاجل من شرطة تبوك بالسعودية

مقتل مستشار قاسم سليماني في سوريا

عمرو سعد: طلبت نقل دلال عبدالعزيز لمنزلها بعد ما زرتها

تحذير طبي.. هذا النوع من الريجيم يؤدي إلى العُقم

بيان عاجل من المستشار صاحب "كنز الزمالك" يفجر مفاجآت

تعرف على أرباح محمد رمضان من قناة اليوتيوب

أحمد سعد يعتدي بالضرب على شاب وفتاتين في بنزينة(صور)

وزير المالية : 10 مليون فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها

لوحة الملك "واح- ايب- رع" تصل إلي متحف الآثار بالإسماعيلية

إجراءات حازمة من التضامن بعد كارثة مؤسسة الأحداث بالمرج

ADS
 

الأرصاد تحذر سكان المدينة ومكة المكرمة من طقس اليوم

ارشيفية
ارشيفية
Native
السبت، 05-06-2021 10:42 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم السبت 5 يونيو في المملكة .
وحذر المركز سكان المدينة المنورة و مكة المكرمة من طقس اليوم، لافتا إلي أن السماء ستكون غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى تصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية، حسبما نشرت " صدي" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة15 -35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .
 

إقرأ ايضا

download

مقتل مستشار قاسم سليماني في سوريا

غابات الامازون

كارثة في البرازيل بسبب غابات الأمازون

بايدن

بايدن يمنع الشعب الأمريكي من الاستثمار في الشركات الصينية

أخبار متعلقة

ارشيفية

سحب رعدية ممطرة علي هذه المناطق في السعودية

ارشيفية

الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق بالمملكة من طقس اليوم

ارشيفية

تعرف علي حالة الطقس في المملكة اليوم

ارشيفية

الأرصاد تحذر سكان مكة المكرمة و المدينة المنورة من طقس اليوم

ارشيفية

الأرصاد تعلن عن طقس المدينة ومكة اليوم.. تعرف عليه

ارشيفية

سحب رعدية ممطرة علي هذه المناطق بالمملكة