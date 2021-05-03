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الأرصاد تحذر سكان المدينة المنورة من هذا الأمر

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 03-05-2021 10:40 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة طقس اليوم الاثنين 3 مايو ، محذرا سكان المدينة المنورة من طقس اليوم.
وأشار المركز في البيان الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن المدينة المنورة ستشهد اليوم سحب رعدية ممطرة محملة بالرياح السطحية و تدني في مستوي الرؤية علا كلا من المدينة المنورة و محافظات العيص و المهد و وادي الفرع.
و أضاف المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة ستبدأ في الساعة الثانية ظهرا وستستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم .
 

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