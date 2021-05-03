الأرصاد تحذر سكان المدينة المنورة من هذا الأمر

الإثنين، 03-05-2021
10:40 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني
للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة طقس اليوم الاثنين 3 مايو ،
محذرا سكان المدينة المنورة
من طقس اليوم.
وأشار المركز في
البيان الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن المدينة المنورة
ستشهد اليوم سحب رعدية
ممطرة محملة بالرياح
السطحية و تدني في مستوي الرؤية علا كلا من المدينة المنورة
و
محافظات العيص و المهد و وادي الفرع.
و أضاف المركز الوطني
للأرصاد أن هذه الحالة ستبدأ في الساعة الثانية ظهرا وستستمر حتى الساعة التاسعة
من مساء اليوم .