الأرصاد تحذر سكان المدينة المنورة من هذا الأمر

الأربعاء، 17-02-2021
02:54 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني
للأرصاد أن حالة الطقس اليوم في منطقة المدينة المنورة
غير مستقرة محذرا من أمطار
رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية .
و أشار المركز إلي
أنه سيكون هناك تدني في مستوي الرؤية علي المدينة المنورة
ومحافظة الحنايكة ،
حسبما نشرت " صدي " .
في سياق متصل أصدر
المركز تنبيها بأنه سيكون هناك رياح نشطة و أتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا في
الرياح السطحية و تدنيا في مدي الرؤية علي محافظات العلا و العيص و خيبر
، لافتا
إلي أن الحالة ستستمر حتى الثامنة مساء .