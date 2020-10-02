الأرصاد تحذر.. حرارة ورياح و أتربة الـ 72 ساعة المقبلة

الجمعة، 02-10-2020
11:33 ص
متابعات- الدويني فولي
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الـ 72 المقبلة حيث يتوقع
الخبراء أن يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة علي السواحل
الشمالية الشرقية شديد الحرارة علي جنوب سيناء و شمال و جنوب الصعيد .
كما تنشط الرياح
أحيانا علي السواحل الغربية علي جنوب سيناء وعلي مناطق من
جنوب الصعيد مثيرة للرمال و الأتربة
و هناك أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من
السواحل الشمالية و أمطار متوسطة علي مناطق متفرقة من جنوب سيناء و سلاسل جبال
البحر الأحمر و جنوب الصعيد .
أما طقس الـ3 أيام
الجمعة
تتراوح
درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 32-23، وعلى السواحل
الشمالية بين 29-24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 36-28، وعلى شمال
الصعيد بين 37-24، وعلى جنوب الصعيد 41-27.
السبت
وتتراوح
درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 31-23، وعلى السواحل الشمالية
بين 30-24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 35-28، وعلى شمال الصعيد
بين 34-24، وعلى جنوب الصعيد بين 40-27 درجة مئوية.
الأحد
وتتراوح
درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 23–32، وعلى السواحل الشمالية بين
24–32، وعلى جنوب سيناء بين 28–36، وعلى شمال الصعيد بين 24–35، وعلى جنوب الصعيد بين
27–39 درجة مئوية.