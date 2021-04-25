الأرصاد تحذر أهالي عسير من هذا الأمر الخطير

الأحد، 25-04-2021
10:37 ص
متابعات- أمينة عبد العال
حذر المركز الوطني
للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية سكان منطقة عسير
من هطول أمطار بسيطة
إلي غزيرة مصحوبة بسيول
و تساقط للثلوج
.
أشار المركز إلي أن
كلا من أبعا، أحد رفيدة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال
ألمع، سراة عبيده، طريب، ظهران الجنوب، محايل ، سيتعرضون لنفس حالة الطقس ، حسب بيان
المركز الذي تداولته الصحافة المحلية.
و أضاف المركز في
بيانه إلي أن حالة الطقس هذه ستستمر من الساعات الأولي من صباح اليوم وحتى الساعة
9 مساء .