الأحد 25 أبريل 2021
توقيت مصر 13:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إعلامية شهيرة تنشر فيديو لـ فيفي عبده من داخل غرفة المستشفى

مقتل طبيب على يد زوج خادمته بسبب ما فعله مع زوجته

حلمي بكر: أنا أشطر من الشيطان.. وخايف أموت وحيد في شقتي

محامي الطيار أشرف أبواليسر يكشف عن وصيته: كأنه كان حاسس

الكشف عن سبب وقوف 11 مستشرق عند " صخرة " في السعودية

بمناسبة مرور 5 أعوام علي رؤية المملكة 2030.. البنك المركزي يطرح فئة نقدية جديدة

الدفاع السعودي يعترض طائرة مفخخة جديدة

الأرصاد تحذر أهالي عسير من هذا الأمر الخطير

الصحة تسجل 1072 حالة إصابة جديدة بـ" كورونا" في المملكة

تعرف علي سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات صباح اليوم

ADS
 

الأرصاد تحذر أهالي عسير من هذا الأمر الخطير

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 25-04-2021 10:37 ص متابعات- أمينة عبد العال
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية سكان منطقة عسير من هطول أمطار بسيطة إلي غزيرة مصحوبة بسيول و تساقط للثلوج .
أشار المركز إلي أن كلا من أبعا، أحد رفيدة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيده، طريب، ظهران الجنوب، محايل ، سيتعرضون لنفس حالة الطقس ، حسب بيان المركز الذي تداولته الصحافة المحلية.
و أضاف المركز في بيانه إلي أن حالة الطقس هذه ستستمر من الساعات الأولي من صباح اليوم وحتى الساعة 9 مساء .
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

الكشف عن سبب وقوف 11 مستشرق عند " صخرة " في السعودية

الفئة الجديدة

بمناسبة مرور 5 أعوام علي رؤية المملكة 2030.. البنك المركزي يطرح فئة نقدية جديدة

ارشيفية

الدفاع السعودي يعترض طائرة مفخخة جديدة

أخبار متعلقة

ارشيفية

الأرصاد تحذر سكان مكة المكرمة من طقس اليوم

ارشيفية

أمطار رعدية وثلوج بمكة المكرمة وهذه الأماكن

ارشيفية

لليوم الثاني.. أمطار رعدية وثلوج على هذه الأماكن بالسعودية

ارشيفية

توقعات بأمطار مصحوبة بالثلج في هذه المناطق بالسعودية

السفير الياباني في السعودية

سفير اليابان: السعودية كان لها دور رائع في التعامل مع كورونا

ارشيفية

أمطار رعدية ورياح في أول أيام رمضان على مكة المكرمة والرياض