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الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

ارشيفية
ارشيفية
Native
الإثنين، 24-05-2021 11:02 ص متابعات- أمينة عبد العال
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية من طقس اليوم الاثنين 24 مايو .

وأوضح المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن الطقس سيشمل أمطار رعدية علي منطقة الباحة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وانخفاض في مستوي الرؤية ، حسبما نشرت " صدي " .

وأشار المركز إلي أن حالة الطقس ستبدأ من الساعة الـ 8 مساء اليوم ، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة, والعقيق, القرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
 

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