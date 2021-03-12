الأرصاد السعودية تحذر سكان مكة وتبوك والمدينة من هذا الأمر

الجمعة، 12-03-2021
11:04 ص
متابعات- أمينة عبد العال
حذر
المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية سكان
منطقة تبوك
و مكة المكرمة
و تيماء من طقس الجمعة .
و أكد المركز في
البيان الذي أصدره أن منطقة تبوك
وتيماء ستتعرضان
إلي أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلي شبه انعدام في الرؤية ، من
الساعة 9 من صباح اليوم وحتى الساعة 5 مساء .
و حذر المركز الوطني
للأرصاد الجوية سكان منطقة مكة المكرمة
" الطائف و المويه و تربة و رنية " من الرياح النشطة و الأتربة
المثارة وذلك من الساعة 11 صباح اليوم وحتى الساعة 8 مساء .
كما أكد المركز أن
منطقة المدينة المنور ستشهد نفس الحالة الجوية في ينبع من الساعة 10 صباحا وحتى
الساعة 5 مساء .