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الأرصاد السعودية: أمطار رعدية على مناطق متفرقة من المملكة

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأربعاء، 27-10-2021 09:26 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 أكتوبر.
وحذر المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة, كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة خلال النهار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة القصيم، حسبما نشرت" وكالة الأنباء السعودية" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-38 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي تتحول خلال الليل جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20-44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
 

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