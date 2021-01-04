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الأردن يحصل علي 3 مليون جرعة من هذا اللقاح

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 04-01-2021 11:18 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن بلاده تعاقدت مع "فايزر" وشريكتها "بيونتيك" لشراء  مليون جرعة من لقاح كوفيد_19 ، كما ستحصل علي 2 مليون جرعة أخري من برنامج كوفاكس بمنظمة الصحة العالمية .
و من المتوقع أن تصل الإمدادات الأولي من اللقاح في فبراير ، حسبما تداولت الصحف المحلية الخبر .
و قال الخصاونة للبرلمان أن نظام الرعاية الصحية الأردني رقع طاقته الاستيعابية إلي 3 أمثال منذ أكتوبر مع تخصيص أسرة وعنابر جديدة لمرضي كوفيد_19 .
جدير بالذكر أن الأردن سجل إصابات بفيروس" كورونا " المستجد منذ ظهوره 298208 حالة إصابة و 3903 حالة وفاة .
 

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