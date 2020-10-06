الأرجنتين تسجل أعلى معدل إيجابي لاختبارات كورونا في العالم

الثلاثاء، 06-10-2020
09:49 ص
المصريون
سجلت الأرجنتين أعلى معدل نتائج إيجابية لإختبارات كوفيد -19 في العالم، حيث أثبتت الفحوصات
إصابة نجو ستة من كل عشرة مما يؤكد على إنخفاض مستويات الفحص وتطبيق كافة قواعد
العزل العام، وذلك بحسب موقع (أور وورلد إن داتا) التابع لجامعة أوكسفورد.
وبلغ
اجمالي حالات الإصابة في الأرجنتين حتى يوم الاثنين 809728، حيث كان معدل الإصابة
في الأيام السبعة الماضية يتراوح حول 12500 إصابة يوميا، وتجاوز عدد الوفيات 21
ألفا.
وتحتل الأرجنتين المركز الثامن عالميا في تسجيل الإصابات
بكوفيد-19 وهي حاليا في المراكز الخمس الأول لمعدل الإصابات والوفيات لسبعة أيام
على التوالي. وأمريكا اللاتينية هي المنطقة الأكثر تضررا في العالم فيما يتعلق
بالإصابات بفيروس كورونا
والوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه.
وكشف المسؤولون الطبيون إن انخفاض مستويات
الفحص والقيود المتراخية دفعت المعدل الإيجابي إلى مستوى عال، إذ قفز من حوالي 40
بالمئة في أغسطس آب إلى قرابة 60 بالمئة في الأيام السبعة الماضية طبقا لحسابات
رويترز استنادا إلى بيانات وزارة الصحة.