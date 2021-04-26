اكتشاف نوع جديد من فيروسات كورونا في خفافيش هذه الدولة

الإثنين، 26-04-2021
10:41 ص
متابعات_ أمينة عبد العال
عثرت باحثة في بريطانيا
علي نوع جديد من فيروسات " كورونا
" في
الخفافيش
.
وأشارت الباحثة في علم البيئة بجامعة " إيست أنجليا " إلي أنه
قامت بجمع فضلات حوالي 53 خفاش متواجدة في 3 مقاطعات بريطانية ، لافتة إلي أنه
المرة الأولي التي يتم فيها العثور علي فيروسات " الساربيك " وهو
المصطلح الشامل لعدد من فيروسات كورونا
في الخفاش في المملكة المتحدة ، حسب
التقرير الذي تداولته الصحف المحلية والعالمية .
ولفتت إلي أنه لا يمكن للفيروس الجديد والذي يحمل اسم " RhGH01" أن يصيب البشر في حالته
الحالية محذرة أنه إذا لامسه شخص مصاب بكورونا
فقد يتسبب هذا في تحور الفيروس مما
يمنحه القدرة علي إصابة البشر .