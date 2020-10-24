اكتشاف سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا

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السبت، 24-10-2020 11:41 ص وكالات- الدويني فولي
أعلن مسئولو الصحة في ولاية كوينزلاند الأسترالية، اليوم السبت، أن السلطات تحقق في ظهور سلالة نادرة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بعد إصابة طاقم سفينة شحن أسترالية راسية أمام ساحل صن شاين في نيوزيلندا. 

وتم منع سفينة الشحن الأسترالية "إن في سوفرانا سورفيل" في دخول ميناء بريسبان بعد أن حذرت نيوزيلندا من أن طاقم السفينة مصاب بسلاسة متحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19". 

وكشفت الاختبارات الأولية أن اثنين من أفراد طاقم السفينة "سوفرانا"، البالغ عددهم 19، مصابين بفيروس كوفيد – 19، وتم نقلهم إلى مستشفى في البر الرئيسي أمس الجمعة.

وقال نائب رئيس الوزراء الأسترالي ستيفن مايلز إن حكومة نيوزيلندا طلبت من السلطات الصحية في كوينزلاند إجراء التسلسل الجيني للسلالة الجديدة المشتبه بها.

وأضاف مايلز، خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "بالنظر إلى أن الحالات التي خرجت من السفينة كانت في بلدان أخرى، فمن المرجح أن تكون سلالة مختلفة ... (على) السلالات الحالية داخل أستراليا". 

وعندما سئل مايلز عن موعد السماح لسكان ولاية فيكتوريا بالسفر إلى كوينزلاند، قال إن ذلك سيكون بعد تخفيف القيود الصحية في تلك الولاية. 

وسجلت ولاية فيكتوريا بؤرة تفشي مرض كوفيد-19 في أستراليا أربع حالات إصابة بالمرض في المدارس اليوم السبت، وذلك قبل يوم واحد من التخفيف المتوقع لقيود التباعد الاجتماعي الصارمة.

وبدأت ملبورن أكثر ولايات أستراليا سكانا في الخروج من موجة ثانية، بعد أن أدى عزل عام صارم منذ يوليو الماضي إلى خفض الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد إلى أعداد مؤلفة من رقم واحد بعد وصولها للذروة في أغسطس بتجاوزها 700 حالة.
 

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