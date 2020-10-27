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في اليمن

اغتيال وزير الشباب والرياضة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 27-10-2020 11:30 ص متابعات- أمينة عبد العال
اغتيل وزير الشباب والرياضة بحكومة الحوثيين ، حسن زايد ، برصاص مسلحين مجهولين في العاصمة اليمنية صنعاء .
و أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة أسامة ساري ، بحكومة الحوثيين عبر صفحته الرسمية علي  "الفيسبوك " مقتل زيد ‘ إثر عملية اغتيال في صنعاء ، لافتا إلي أنه قتل برصاص مسلحين مجهولين في منطقة واحدة وسط صنعاء .
و أضاف أنه تم نقل حسن زايد إلي المستشفي اليمني الألماني بصنعاء إلا أنه فارق الحياة .
ويبلغ زيد 66 عام و كان  الأمين العام لحزب " الحق" المتحالف مع الحوثيين في اليمن .
 

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