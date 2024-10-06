الأحد 06 أكتوبر 2024
توقيت مصر 11:28 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ابنة شقيق جورج قرداحي تكشف حقيقة مقتله في غارة إسرائيلية على بيروت

الإمارات تصدر أول رخصة لمزاولة القمار بالخليج

مقتل 25 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً وإصابة 130 في اشتباكات مع حزب الله

الكويت تعلن القبض على متهم من الأسرة الحاكمة وتكشف جريمته

الإعلامية السعودية ملاك الحسيني تعلن انفصالها بعد إقامة دعوى فسخ نكاح..ماذا قالت؟

اغتيال خليفة حسن نصر الله أثناء اجتماع تحت الأرض في بيروت

جيش الاحتلال ينشر أول فيديو من داخل أحد أنفاق حزب الله

المركز الرابع.. سبب صادم وراء استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

مفاجآت في جلسة التحقيق مع أحمد قندوسي وأمير توفيق

«تدمرت نفسيًا وماديًا».. نجم الزمالك يعلن فسخ تعاقده ورحيله عن الفريق

إعلام إسرائيلي:

اغتيال خليفة حسن نصر الله أثناء اجتماع تحت الأرض في بيروت

Capture
ا
الأحد، 06-10-2024 01:34 ص

 

 

كشف إعلام إسرائيلي عن مقتل رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اللبناني هاشم صفي الدين بالغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت، الجمعة.

 

كما أفادت التقارير أن ضباط بالحرس الثوري الإيراني قتلوا مع هاشم صفي الدين بغارة الضاحية.

 

وفي سياق متصل أشارت القناة الإسرائيلية 12 إلى أنه يتم التحقق من إصابة قائد فيلق القدس الإيراني بالغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

كما أكدت مصادر أمنية لبنانية أن فرص نجاة أي شخص في مكان الاستهداف بالضاحية الجنوبية شبه معدومة.

 

وكان الجيش الإسرائيلي استهدف اجتماعا في الضاحية الجنوبية لبيروت، ضم قياديين من حزب الله وآخرين إيرانيين.

إقرأ ايضا

1675058757_237367

الإمارات تصدر أول رخصة لمزاولة القمار بالخليج

6254550_1703433401

مقتل 25 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً وإصابة 130 في اشتباكات مع حزب الله

E36959DC-C6B0-4879-80C5-C9FAF592D94A

الكويت تعلن القبض على متهم من الأسرة الحاكمة وتكشف جريمته

أخبار متعلقة

Doc-P-496665-638581158141146403

قرار غير متوقع.. وزير خارجية لبنان يفجر مفاجأة عن حسن نصرالله قبل اغتياله

777-1024x538

جثمانه لا يوجد به إصابات.. كيف مات حسن نصرالله؟

113-092040-hamas-israel-leader-killed_700x400

ضمن 4 قيادات فلسطينية.. حماس تعلن اغتيال قائدها في لبنان

ع

أول تعليق من سعد الحريري على اغتيال حسن نصر الله

799546

بـ 80 طناً من القنابل.. كيف تم اغتيال حسن نصر الله في الطابق الـ14 تحت الأرض؟

2024_9_25_2_40_40_492

إسرائيل تعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ بحزب الله.. والحزب ينعيه