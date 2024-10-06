اغتيال خليفة حسن نصر الله أثناء اجتماع تحت الأرض في بيروت





كشف إعلام إسرائيلي عن مقتل رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اللبناني هاشم صفي الدين بالغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت، الجمعة.

كما أفادت التقارير أن ضباط بالحرس الثوري الإيراني قتلوا مع هاشم صفي الدين بغارة الضاحية.

وفي سياق متصل أشارت القناة الإسرائيلية 12 إلى أنه يتم التحقق من إصابة قائد فيلق القدس الإيراني بالغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما أكدت مصادر أمنية لبنانية أن فرص نجاة أي شخص في مكان الاستهداف بالضاحية الجنوبية شبه معدومة.

وكان الجيش الإسرائيلي استهدف اجتماعا في الضاحية الجنوبية لبيروت، ضم قياديين من حزب الله وآخرين إيرانيين.