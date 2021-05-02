اغتيال إمام مسجد أثناء صلاة العشاء

الأحد، 02-05-2021
11:04 ص
متابعات- أمينة عبد العال
قتل الشيخ
علي أمين
أثناء تأديته لصلاة العشاء مساء أمس في مسجد في مدينة بيني الواقعة شرق الكونغو
الديمقراطية والتي قتل فيها آلاف المدنيين في 2014 في هجمات اتهم بتنفيذها أحد التنظيمات الإرهابية
.
وقال ’لواز مبوارارا
عمدة المدينة في تصريحات صحفية لوكالة " فرانس برس" أن أفراد العصابة
أطلقوا النار علي الشيخ
أثناء الصلاة ما بين الساعة السابعة ونصف و الساعة الثامنة
مساء.
يذكر أن الشيخ
علي
أمين كان معروفا بخطبه ضد التشدد عبر محطات الإذاعة الإقليمية .
جدير بالذكر أنه منذ
نوفمبر 2019 قتل أكثر من ألف مدني في مدينة بيني ومحيطها مقاطعة شمال كيفو في
هجمات اتهمت فيها السلطات تنظيم القوات الديمقراطية المتحالفة بالوقوف خلفها .