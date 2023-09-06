اغتصبها ابن الكفيل وحملت منه.. خادمة تحصل على أكبر تعويض في الكويت

الأربعاء، 06-09-2023
11:52 ص
حصلت عاملة منزلية سيرلانكية، على تعويض
بقيمة 6.8 مليون روبية سيرلانكية (21 ألف دولار أميركي)، وذلك بعد تعرضها لاعتداء جنسي على يد ابن صاحب العمل في الكويت.
وتفصيلاً، تعرضت خادمة سيرلانكية تبلغ من العمر 32 عاما، لاعتداء جنسي على يد ابن صاحب عملها في الكويت وأصبحت حاملاً.
ووفق صحيفة "ديلي نيوز" السيرلانكية، فإن صاحب العمل أحضر طبيبًا إلى المنزل لإجراء عملية إجهاض لها وهددها بعدم الكشف عن الحادثة.
وأشارت الصحيفة: مع تدهور صحة الخادمة بسبب الإجهاض أخذها صاحب العمل إلى المطار وأعطاها تذكرة سفر للعودة إلى سيرلانكا، ولكن مسؤولي شركة الطيران رفضوا اصطحابها على متن الطائرة بسبب حالتها وأبلغوا السفارة السيرلانكية.
وتابعت أن السفارة السيرلانكية رفعت دعوى قضائية ضد صاحب العمل في الكويت، وبعد معركة قانونية طويلة، عرضت عليها المحكمة التعويض
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