الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
توقيت مصر 17:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رد قوي من "صلاح" يعد اتهامه بهذا الأمر

إنشاء شركة مصرية لصناعات السكك الحديد

ديفيد جيمس يعلن عن موعد انضمام «صلاح» إلى ريال مدريد

دفاع غريب من نجيب ساويرس عن محمد رمضان

رسالة عزاء مؤثرة من أمير الكويت بشأن هؤلاء

الكاف يعلن شرط تأجيل نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك بعد تزايد الإصابات

لن تصدق.. ولادة توأم الفرق بينهما عامين

رد قاسي من الصين علي تصريحات بابا الفاتيكان بخصوص " الإيجور "

صدمة جديدة للأهلي.. إصابة بيكهام بكورونا قبل لقاء القمة

بعدما ورَّط محمد رمضان.. حمد المزروعي يكشف كواليس الصورة

ADS
 

اعتقال 11 ألف شخص في العراق

الشرطة العراقية
اعتقال 11 ألف شخص في العراق
 
الثلاثاء، 24-11-2020 03:56 م

كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن اعقال 11 ألف شخص بتهم إرهابية وجنائية خلال الـ10 أشهر الماضية.

جاء هذا وفقما أعلنت خلية الصقور الاستخبارية في الوزارة.

وقال مدير الخلية (أبو علي البصري) في تصريح صحفي، إن "عناصر المديرية والخلية استطاعوا خلال الشهور العشرة الماضية اعتقال نحو 11 الف متهم مطلوب بارتكاب جرائم ارهابية وجنائية والقتل والتزوير والابتزاز الإلكتروني والمخدرات".

يذكر أن خلية الصقور الاستخبارية تعد واحدة من أهم المؤسسات الاستخبارية العراقية، حيث تعتقل شهريا عشرات "الإرهابيين" وقادة تنظيم "داعش".

 

إقرأ ايضا

55100398_303

رسالة عزاء مؤثرة من أمير الكويت بشأن هؤلاء

بابا الفاتيكان

رد قاسي من الصين علي تصريحات بابا الفاتيكان بخصوص " الإيجور "

مخدر الشبو

إيراني يحبط محاولة تهريب " مخدرات " في شحنة أسماك قادمة من إيران إلي الكويت