اعتقال فنان عربي شهير في تركيا بتهمة خطيرة

الخميس، 18-11-2021
11:35 ص
اعتقلت السلطات التركية الفنان السوري عمر سليمان بتهمة
الانتماء الى منظمة ارهابية.
المغني البالغ من العمر 55 عاماً، متهم بـ"الانتماء
إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الإرهابية".
وقالت وكالة الأناضول الحكومية إن سليمان اعتقل بعد مداهمة
في ولاية أورفا جنوب البلد.
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية منبثقة عن حزب العمال
الكردستاني، المصنف من قبل تركيا
والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أنه
"إرهابي".
يشار أن محمد، إبن عمر سليمان، نفى في تصاريح إعلامية أي
صلة لوالده بالسياسة، أو الانتماء إلى جهة سياسية.