الأحد 11 ديسمبر 2022
توقيت مصر 05:54 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. رونالدو يعتدي على مشجع حاول التقاط صورة معه بعد الهزيمة أمام المغرب

ضجة كبيرة.. تقديم وجبات لحم خنزير لمسافرين عراقيين(فيديو)

«اعتدى جنسيًا على أكثر من 100 جثة لنساء في المشرحة».. جريمة فاجعة

الشرطة اقتحمت غرفة العمليات.. طبيب كرداسة يطعم الكلاب «أجنة» الإجهاض

«نامت في السيارة».. سائق يختطف طبيبة ويعتدي عليها جنسيًا في الزمالك

صدمة كبيرة.. وفاة ملكة جمال لبنان زينة ترحيني بشكل مفاجئ

تهز المحلة.. العثور على الشيخ يوسف رجب مذبوحًا وصدمة بعد الكشف عن الجاني

شتائم على الهواء .. تصرفات صادمة من «ميسي» بعد الفوز على هولندا (فيديو)

زادت 17 جنيهًا.. سعر كرتونة البيض اليوم السبت

أثار الجدل في قطر لدعم المثليين جنسيًا.. وفاة صحفي أمريكي خلال تغطية مباراة الأرجنتين

ADS
 

«اعتدى جنسيًا على أكثر من 100 جثة لنساء في المشرحة».. جريمة فاجعة

download
ارشيفية
Native
Teads
السبت، 10-12-2022 03:04 م

صدرت أحكام إدانة جديدة على رجل بريطاني، حُكم عليه بالسجن المؤبد لاعتدائه جنسياً على أكثر من مائة جثة لنساء داخل مشارح المستشفيات.

ولم يبدُ التأثر على ديفيد فولر الذي اعترف بأفعاله، خلال إصدار محكمة في لندن حكماً في حقه بالسجن أربع سنوات لاتهامه بممارسة الجنس مع جثث نساء وحيازة مواد إباحية تخصّ 23 ضحية بين عامي 2007 و2020.

ويمثل الحكم الجديد المرحلة الأخيرة من هذه القضية "غير المسبوقة" في القضاء البريطاني.
وفي ديسمبر2021، تلقى هذا الكهربائي البالغ 68 عاماً حُكماً بالسجن المؤبد، لارتكابه أفعالاً مماثلة على عشرات النساء المتوفيات ولقتله امرأتين شابتين عام 1987.
وفي المجموع، اعتدى ديفيد فولر جنسياً على جثث "ما لا يقل عن 101 امرأة وفتاة، مع أنّ هويات عشر من هؤلاء لم تُحدد وربما لن يتم ذلك مطلقاً"، على ما أكد المدعي العام خلال الجلسة. وفيما كانت تبلغ أصغر الضحايا تسع سنوات كانت أكبرهنّ في سنواتها المائة.
وقال القاضي أثناء النطق بالحكم الإضافي الذي صدر في حق فولر: "ستقبع في السجن حتى آخر يوم من حياتك". وعند التطرق إلى الوقائع، أشار المدعي العام إلى أنّ هذه قضية "غير مسبوقة في تاريخ القضاء البريطاني".
وكان فولر يعمل كهربائياً لدى مستشفيين في جنوب إنجلترا ضمن دوامات ليلية تحديداً، فغالباً ما كان يبقى بمفرده بعد مغادرة الموظفين، فتمكّن تالياً من الوصول بسهولة إلى المشارح والثلاجات حيث توضع الجثث.

ولم تُكشف أفعال فولر مدى أكثر من عشر سنوات، إلا أن الشرطة استطاعت في ديسمبر2020 بفضل تقنيات الحمض النووي أن توقفه على أنه المشتبه فيه بجريمة قتل امرأتين شابتين عام 1987 في تونبريدج ويلز (جنوب شرق إنجلترا).
واعتدى فولر على الشابتين جنسياً وخنقهما. وأثناء تفتيش منزله، عثر المحققون على كمية كبيرة جداً من الصور الإباحية، بالإضافة إلى مقاطع فيديو صوّرها أثناء الاعتداءات التي كان يرتكبها في المشارح.
 

إقرأ ايضا

download

ضجة كبيرة.. تقديم وجبات لحم خنزير لمسافرين عراقيين(فيديو)

211219

بعد عودة العلاقات.. السعودية تساعد تركيا بوديعة قيمتها 5 مليار دولار

0

شاهد.. سباق سيارات في شارع عام بالكويت ينتهي بكارثة