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اشتعال النيران في طائرة سعودية والكشف عن مصير الركاب

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الخميس، 11-07-2024 02:13 م


تعرضت طائرة الخطوط السعودية من طراز A330R لحريق في منظومة الهبوط الرئيسية أثناء هبوطها في مطار بيشاور ونتج عنه خروج الطائرة عن مسار المدرج.

وجاء في بيان صادر عن "الخطوط الجوية السعودية" أن جميع الركاب تم إخلاؤهم عبر زلاقات النجاة بأمان ولم تقع أي إصابات.

وأشار البيان إلى أن الطائرة تخضع حاليا لإجراءات التقييم الفني من قبل المختصين.

يشار إلى أن الطائرة التي تحمل التسجيل HZ-AQ28 كانت تشغل الرحلة رقم SV792 وأقلعت من العاصمة السعودية الرياض إلى بيشاور في باكستان.

 

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