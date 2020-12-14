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اشتباكات بين القبائل في تونس ..وهذا قرار الحكومة

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 14-12-2020 08:52 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قرار بتشكيل خلايا متابعة من وزارتي الداخلية والدفاع ، تزامنا مع أحداث العين السخونة جنوب البلاد والتي أسفرت عن مقتل شخص و إصابة العشرات .
و صرحت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها أنه تمت دعوة أطراف الخلاف إلي التحلي بالهدوء و تجنب التصعيد و الاحتكام للقانون في فض هذا الخلاف ، ومؤكدة أن قوات الأمن ستبقي في المكان لتأمين جميع الأطراف و الحيلولة دون تجدد أعمال العنف التي تهدد المواطنين و الممتلكات ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن اشتباكات عنيفة دارت مساء أمس بالعصي و بنادق الصيد علي مدار يومي السبت والأحد بين قبيلة من ولاية مدنين و أخرين من ولاية قبلي المتجاورتين جنوب تونس ، بسبب قطعة أرض بين الولايتين رغم تمركز قوات الأمن والجيش منذ فترة هناك للفصل بين الطرفين .   
 

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