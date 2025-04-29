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مسؤول أمريكي:

استهداف الحوثيين لحاملة الطائرات الأمريكية أدى لسقوط مقاتلة F18 في البحر

USS Gerald R. Ford
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الثلاثاء، 29-04-2025 01:09 م

 

 

 

صرح مسؤول أمريكي بأن التقارير الأولية من موقع الحادث أشارت إلى أن حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" انعطفت بشدة لتفادي نيران الحوثيين، مما تسبب بسقوط مقاتلة إف 18 في البحر.

ونقلت شبكة "سي إن إن" تصريحات المسؤول الأمريكي دون الكشف عن هويته.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت البحرية الأمريكية سقوط طائرة مقاتلة من طراز "إف 18" من على متن حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" أثناء إبحارها في البحر الأحمر.

وأضاف بيان البحرية: "كانت طائرة إف/إيه-18إي تحت عملية سحب نشطة في حظيرة الطائرات عندما فقد طاقم التحكم السيطرة عليها. وسقطت كل من الطائرة وجرار السحب في البحر. وقام البحارة المسؤولون عن سحب الطائرة باتخاذ إجراءات فورية للابتعاد عن الطائرة قبل سقوطها في الماء. وجارٍ حالياً التحقيق في الحادث".

وفي سياق متصل، أعلن "الحوثيون"، استهداف حاملة الطائرات "ترومان" بالصواريخ المجنحة والبالستية والمسيرات، وإجبارها على الابتعاد، كما أعلنوا قصف هدف حيوي إسرائيلي في عسقلان بطائرة مسيرة نوع يافا.

وجاء في بيان صادر عن حركة "أنصار الله" اليمينة (الحوثيون): "أقدم العدو الأمريكي خلال الساعات الماضية على ارتكاب مجزرتين الأولى في صنعاء والثانية استهداف مركز إيواء المهاجرين من عدة بلدان إفريقية في محافظة صعدة شمال اليمن وأسفرت المجزرتان عن العشرات من الشهداء والجرحى".

واختتم الحوثيون بيانهم بالتشديد على "استمرارهم في مواجهة العدوان الأمريكي والتصدي له، ودعم وإسناد الصامدين في قطاع غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم".

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