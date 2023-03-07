استقالة الحكومة القطرية.. وأمير قطر يعين حكومة جديدة

قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، استقالة رئيس الوزراء خالد بن خليفة آل ثاني، وعين مكانه محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.



وجاء في بيان صادر عن الديوان الأميري القطري: "أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2023 بقبول استقالة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء".

وقضى الأمر الأميري بأن يعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وقد أدى الوزراء الذين شملهم الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2023 اليمين القانونية، بالديوان الأميري صباح اليوم، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.