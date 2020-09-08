استغاثة دولية لإنقاذ المتضررين من السيول في السودان

الثلاثاء، 08-09-2020
01:34 م
متابعات- أمينة عبد العال
أطلقت بعثة السودان
الدائمة لدي الأمم المتحدة في جنيف استغاثة للمنظمات
الدولية لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في البلاد .
وجاء في بيان الخارجية السودان
ية أن مندوب السودان
الدائم بجنيف علي بن أبي
طالب عبد الرحمن ، في الأمم المتحدة عقد لقاءات مع مسئولي الاتحاد الدولي لجمعيات
الصليب و الهلال الأحمر
ومكتب تنسيق المساعدات الإنسانية " أوتشا"
والصليب الأحمر
السويسري.
و أعلن عبد الرحمن تصديق الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر
علي تقديم
460 ألف فرنك سويسري حوالي 500 ألف دولار كاستجابة عاجلة للكارثة الإنسانية في
السودان
.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية السودان
ية في بيان وفاة 102 شخص و إصابة 46
و تضرر أكثر من 67 ألف منزل جراء السيول والفيضانات في البلاد منذ بداية الأمطار
الخريفية في يونيو الماضي .