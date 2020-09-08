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استغاثة دولية لإنقاذ المتضررين من السيول في السودان

استغاثة دولية لإنقاذ المتضررين من السيول في السودان

السودان
فيضانات السودان
 
الثلاثاء، 08-09-2020 01:34 م متابعات- أمينة عبد العال
أطلقت بعثة السودان الدائمة لدي الأمم المتحدة في جنيف استغاثة للمنظمات الدولية لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في البلاد .
وجاء في بيان الخارجية السودانية أن مندوب السودان الدائم بجنيف علي بن أبي طالب عبد الرحمن ، في الأمم المتحدة عقد لقاءات مع مسئولي الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب و الهلال الأحمر ومكتب تنسيق المساعدات الإنسانية " أوتشا" والصليب الأحمر السويسري.
و أعلن عبد الرحمن تصديق الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر علي تقديم 460 ألف فرنك سويسري حوالي 500 ألف دولار كاستجابة عاجلة للكارثة الإنسانية في السودان .
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية السودانية في بيان وفاة 102 شخص و إصابة 46 و تضرر أكثر من 67 ألف منزل جراء السيول والفيضانات في البلاد منذ بداية الأمطار الخريفية في يونيو الماضي .

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