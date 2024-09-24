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استشهاد 10 لبنانين من أسرة واحدة في قصف عنيف لطيران الاحتلال

نتد
ا
الثلاثاء، 24-09-2024 11:10 ص

 

 

استشهد 10 لبنانيين، قبل قليل، من أسرة واحدة بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة "شعث" في البقاع شرق لبنان، وفقا لروسيا اليوم.

يأتي ذلك، عقب يوم دام شهدته مناطق الجنوب والبقاع أمس الاثنين، بفعل كثافة الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي.

وفي آخر تحديث مساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 492 قتيلا بينهم 35 طفلا و58 سيدة و1645 جريحا، في حصيلة مرشحة للارتفاع بقوة، نظرا لهول الدمار بالمباني المكتظة بالسكان التي استهدفها الطيران الإسرائيلي.

 

ونزح آلاف اللبنانيين من منطقة جنوب لبنان باتجاه بيروت والشمال، وأعلنت الحكومة اللبنانية فتح المدارس لإيواء النازحين.

وتوعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتنفيذ المزيد من الهجمات وتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، معتبرا أن ما تقوم به إسرائيل هو "تغيير موازين القوى".

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