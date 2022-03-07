استشارية سعودية تروي قصة ممارسة فتاة صغيرة الشذوذ مع خادمتها

الإثنين، 07-03-2022
11:44 ص
كشفت الاستشارية الأسرية السعودية
غادة معطاني، عن وقوفها
على حالة طفلة عمرها 8 سنوات مارست الشذوذ مع الخادمة
، مشددة على ضرورة أخذ الحذر وعدم
الانشغال عن الأطفال وتركهم لفترة طويلة مع المربيات.
وقالت "معطاني" في حديثها لبرنامج "الراصد"
على قناة "الإخبارية" أن سيدة أتت إليها بعد أن انشغلت عن ابنتها ذات الـ8
سنوات وتركتها للخادمة
واكتشفت أن سلوكياتها تميل للشذوذ، ومارست معها الخادمة
الشذوذ
ثم قامت الأم بإنهاء عقدها وسفرتها مشيرةً إلى أن المشكلة لا تنتهي عند ذلك ويجب على
الوالدين الرقابة المباشرة على الأبناء.
وروت الاستشارية قصة أخرى لسوء معاملة الخادمات للأبناء حيث
قامت عاملة منزلية بالدعس على طفلة 8 سنوات بسبب تأخر راتبها، لافتةً إلى أن الطفلة
خافت تخبر والدتها بهذا الأمر.