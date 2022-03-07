الإثنين 07 مارس 2022
توقيت مصر 23:59 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

5 نصائح لتحقيق الاستقرار المالي مستقبلًا

كاميرا مراقبة توثق مفاجأة بشأن العثور على جثة مقطعة نصفين

السعودية تحدد دية القتيل بحد أقصى 1.3 مليون دولار

مصر ترد على تقرير أمريكي خطير

6 لاعبين يفاجئون الجميع ويقررون الرحيل وعدم التجديد للزمالك

أبوجبل يصدم مرتضى منصور: وقّعت لنادي النصر وأنتم السبب

ليس كويتيًا.. التوصل إلى هوية الجثة المشطورة نصفين في الهرم

9 غُرز خياطة.. شاهد لحظة إصابة ليلى علوي أثناء التصوير بجرح كبير

استشارية سعودية تروي قصة ممارسة فتاة صغيرة الشذوذ مع خادمتها

دون ملابس علوية.. صورة محمد صلاح التي حازت على مليون إعجاب في دقائق

ADS
 

استشارية سعودية تروي قصة ممارسة فتاة صغيرة الشذوذ مع خادمتها

تنزيل
ا
Native
Teads
الإثنين، 07-03-2022 11:44 ص

كشفت الاستشارية الأسرية السعودية غادة معطاني، عن وقوفها على حالة طفلة عمرها 8 سنوات مارست الشذوذ مع الخادمة، مشددة على ضرورة أخذ الحذر وعدم الانشغال عن الأطفال وتركهم لفترة طويلة مع المربيات.
وقالت "معطاني" في حديثها لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية" أن سيدة أتت إليها بعد أن انشغلت عن ابنتها ذات الـ8 سنوات وتركتها للخادمة واكتشفت أن سلوكياتها تميل للشذوذ، ومارست معها الخادمة الشذوذ ثم قامت الأم بإنهاء عقدها وسفرتها مشيرةً إلى أن المشكلة لا تنتهي عند ذلك ويجب على الوالدين الرقابة المباشرة على الأبناء.
وروت الاستشارية قصة أخرى لسوء معاملة الخادمات للأبناء حيث قامت عاملة منزلية بالدعس على طفلة 8 سنوات بسبب تأخر راتبها، لافتةً إلى أن الطفلة خافت تخبر والدتها بهذا الأمر.
 

إقرأ ايضا

ما-هي-عقوبة-القتل-الخطأ-في-السعودية

السعودية تحدد دية القتيل بحد أقصى 1.3 مليون دولار

image

بشرى من السعودية لمسلمي العالم بشأن أداء العمرة

download

مفاجأة.. السعودية تعلن إتاحة العمرة للجميع