الإثنين، 05-10-2020
09:21 م
المصريون
حصد متحف المستقبل
جائزة "تيكلا" العالمية
للبناء باعتباره نموذجاً عمرانياً فريداً من نوعه، و أكدت أتوديسك لبرمجيات
التصميم أن "متحف المستقبل
" بدولة الإمارات
هو أحد أكثر المباني ابداعاً في
العالم، وهذا بالتأكيد لم ياتي من فراغ، فهناك العديد من الأسباب التي جعلته تحفه
معمارية غير مسبوقة.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة
الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
، أن المتحف حصد شهرة عالمية قبل افتتاحه بفضل
تصميمه الفريد من نوعه، والذي سيكون عنواناً للتميز العمراني عند افتتاحه، وذلك
لعدة أسباب لعل من أهمها أنه يعد معجزة
هندسية مبني على مساحة 30 ألف متر مربع
وبارتفاع 77 متراً ويتألف من 7 طوابق ويتميز بعدم وجود أعمدة داخله، كما يرتبط
المتحف بجسرين، يمتد الأول إلى جميرا أبراج الإمارات بطول 69 متراً، والثاني يربطه
بمحطة مترو أبراج الإمارات بطول 212 متراً.
وتتم تغذية المتحف بـ4,000 ميجاوات من الكهرباء عبر الطاقة
الشمسية، من خلال محطة خاصة متصلة بالمتحف مما سيجعل المتحف عند اكتماله أول متحف
في الشرق الأوسط يحصل على الاعتماد البلاتيني للريادة في تصميم أنظمة الطاقة
وحماية البيئة "لييد"، وهو أعلى تصنيف للمباني الخضراء في العالم كما
تحتضن الحديقة المحيطة بمتحف المستقبل
80 نوعا وفصيلة من النباتات، مزودة بنظام ري
ذكي وآلي على أحدث مستوى وتتكون واجهة المتحف من 1024 قطعة فنية مصنعة بالكامل عن
طريق الروبوتات ومنفذة بشكل فريد من نوعه.
وتبلغ مساحة الواجهة الإجمالية 17,600 متر مربع. وتتزين
واجهة متحف المستقبل
الممتدة على مساحة 17 ألف متر مربع والمضاءة بـ 14 ألف متر من
خطوط الإضاءة باقتباسات ملهمة لشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي
بالخط العربي.
وقد صمم الخط العربي الذي يزين جدرانه الفنان الإماراتي
مطر بن لاحج، وحصد متحف المستقبل
جائزة "تيكلا" العالمية للبناء
باعتباره نموذجاً عمرانياً فريداً من نوعه حيث لا يوجد أي مبنى في العالم تم
تشييده بناءً على تقنيات مشابهة واعتمد على تقنيات خاصة ميزته عن سائر المباني،
وقد صمم المبنى المهندس شون كيلا ليقدم للزوار تجربة تفاعلية هي الأولى من نوعها.
ومن جانبه أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
دولة الإمارات
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
عن سعادته بالإستعداد للمرحلة النهائية من
تشييد متحف المستقبل
الذي يعتبر بمثابة الصرح المستقبلي الذي يجسد مستوى الإبداع
الهندسي والعلمي فيه وريادة دولة الإمارات
في إبداع وتصميم وصناعة إنجازات هندسية
ومعمارية فريدة، وبات معلماً بارزاً يضاف للمعالم العمرانية المتميزة لإمارة دبي.
وأكد الشيخ محمد بن راشد إن المتحف يجسد المستقبل في تحفة معمارية عالمية
ناطقة باللغة العربية، ويجمع بين أصالتنا العربية وطموحاتنا العالمية.
ولفت الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " إن متحف المستقبل
مع أبراج الإمارات والمركز
المالي العالمي والمركز التجاري ستكون المنطقة الأكثر ابتكارا وابداعاً وتأثيرا في
صناعة المستقبل ودفع مسيرة الاستدامة والتنمية".