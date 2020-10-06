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ارتفاع مبالغ في أعداد الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا
 
الثلاثاء، 06-10-2020 09:39 ص المصريون
أرتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا مجددا، بعد أنخفاضها منذ نهاية نيسان/ إبريل الماضي.
وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية  اليوم الثلاثاء أرتفعت إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 303258 بعد تسجيل 2639 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأكد المعهد، أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 9546.
وفي السياق نفسه ، أعلن معهد باول إرليش الألماني، المسؤول عن منح تصاريح اللقاحات في ألمانيا، موافقته على إجراء اختبارات أولية على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وهو لقاح مشتق من لقاح مضاد للجدري.
 

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