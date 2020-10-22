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ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالكويت

فيروس كورونا في السعودية
كورونا
 
الخميس، 22-10-2020 03:23 م محمد فضل- متابعات

سجلت الكويت اليوم، الخميس، ارتفاعا كبيرًا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 889 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 119420 حالة.
وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل 9  حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 730 حالة.
كما أعلنت وزارة الصحة شفاء 798 حالة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في دولة الكويت إلى 110714 حالة.

ودعت الصحة الكويتية المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني من أجل المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
 

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