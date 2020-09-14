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ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالإمارات

فيروس كورونا
كورونا
الإثنين، 14-09-2020 05:53 م أحمد سالم
أعلنت الإمارات اليوم الاثنين، حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد اليومية، حيث لم تسجل أية وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، سجلت وزارة الصحة في دولة الإمارات 777 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك ارتفاعًا من 640 إصابة في اليوم السابق.

ووصل بذلك إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات منذ بدء تفشي الوباء إلى 80.266 شخص.

وبينما لم تسجل دولة الإمارات أي وفيات جديدة، توقف إجمالي الوفيات عند 399 حالة.

وجاء ذلك بعد إجراء الصحة الإماراتية 61.084 فحص جديد للكشف عن الفيروس.

وتعافى 530 شخصا من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 69.981 شخصا.

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