ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالسعودية خلال 24 ساعة

الإثنين، 03-01-2022
01:09 م
ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا
في السعودية
بشكل كبير
خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أعلنت وزارة الصحة
اليوم الاثنين عن تسجيل 1746 حالة
إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجديد، ليرتفع إجمالي حلالات الإصابة في المملكة منذ بدء
الوباء، إلى 559852 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أنه "تم تسجيل 341 حالة تعاف جديدة
ليصبح الإجمالي 542754 حالة"، مؤكدة تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى
8881 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الحالات الحرجة 90 حالة.
وكانت السعودية
قد سجلت أمس الأحد، 1024 حالة إصابة جديدة
بفيروس كورونا
، وحالة وفاة واحدة.