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ارتفاع عدد المصابين بكورونا في السعودية آخر 24 ساعة

انتشار فيروس كورونا في السعودية
كورونا
 
الخميس، 29-10-2020 03:34 م محمد فضل

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم، الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت وزارة الصحة، في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن فيروس كورونا، إنه تم تسجيل 435 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة 346482 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 455 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 333005 حالات.
وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5363 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغت 8114 والحالات الحرجة 776 حالة.
 

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