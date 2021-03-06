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ارتفاع عدد إصابات كورونا في الكويت
ارتفاع عدد إصابات كورونا في الكويت
السبت، 06-03-2021
06:58 م
كشفت وسائل إعلام محلية، أن الكويت أعلنت علن تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وذكرت أن عدد الوفيات بلغ 7، مع 992 حالة شفاء.
وكانت الحكومة الكويتية، قد أعلنت مساء الخميس، فرض حظر تجول جزئي، يبدأ من الأحد المقبل ويستمر إلى 8 أبريل المقبل.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الناطق باسم الحكومة طارق المرزم، سيسري تطبيق الحظر الجزئي بداية من الساعة الخامسة مساءً حتى الخامس صباحًا.
وقال المرزم في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع استثنائي للحكومة، إن مجلس الوزراء قرر تكليف وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات لفرض حظر التجول في البلاد.
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كورونا فى الكويت
إصابات كورونا في الكويت
عدد إصابات كورونا في الكويت
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