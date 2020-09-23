ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى الهند والبحث مستمر عن مفقودين

الأربعاء، 23-09-2020
10:50 ص
متابعات- الدويني فولي
ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار المبني المكون من 3 طوابق في مدينة بهيواندي الهند
ية الواقعة
بالقرب من مومباي إلى 39 قتيلا، وما زال رجال الإنقاذ يبحثون عن باقي الضحايا.
وكان المبني قد انهار صباح يوم الاثنين الماضي وتمكن السكان من إخراج 29
شخصا فيما بقي 25 آخرون تحت الأنقاض.
و أخرج رجال الإنقاذ خلال الـ 24
ساعة الماضية 13 جثة من ضحايا الكارثة من تحت الأنقاض.
ومن بين القتلى 15 طفلا تراوحت أعمارهم بين 2 إلي 15 عاما ولا تزال عمليات البحث عن ناجين وسط ظروف صعبة
بسبب هطول الأمطار الغزيرة .
كما قامت الشرطة بإصدار أمر إيقاف لصاحب المبني ومساعد في البلدية لتقاعسهم
عن العمل ولإجراء تحقيق حول انهيار المبني خاصة أن صاحب المبني تلقي إخطارات عديدة
بشأن سوء حال المبني الذي بني 1977 .
جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن صرف تعويضات مبلغ 500 ألف روبية لأسر
الضحايا .