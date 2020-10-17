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ارتفاع إصابات كورونا في تركيا

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ارتفاع إصابات كورونا في تركيا
 
السبت، 17-10-2020 09:35 م
أفادت بيانات وزارة الصحة التركية، بأنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل 1723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة، أن عدد الوفيات، بسبب مرض كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغ 71 حالة.

وقالت الوزارة، إنها سجلت في اليوم الذي سبقه في البلاد، 1812 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو الحد الأقصى منذ 8 مايو.

ومن جانبه قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في وقت سابق، إن وباء الفيروس التاجي، وصل في تركيا إلى ذروته الثانية.

وأضاف الوزير: "اليوم، تم تسجيل 1723 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وبلغ إجمالي المصابين بذلك - 345678. وتوفي بسبب المرض 71 شخصا، وبات إجمالي الوفيات 9224 حالة. وتم علاج 1401 مريضا اليوم، وبشكل إجمالي بلغ عدد المتعافين من المرض - 302499 ".

 

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