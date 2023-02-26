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اختطاف إمام مسجد وقتله ورمي جثته في منطقة مهجورة في لبنان

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اختطاف إمام مسجد وقتله ورمي جثته في منطقة مهجورة في لبنان

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الشيخ الضحية
Native
Teads
الأحد، 26-02-2023 10:39 ص

 

أقدم مجهولون في لبنان على قتل إمام مسجد يدعى الشيخ أحمد الرفاعي في مدينة طرابلس، بعد اقتياده مع سيارته إلى جهة مجهولة.

 

وكان الرفاعي إمام المسجد الرئيسي في بلدة القرقف بمحافظة عكار الشمالية الفقيرة معروفاً بخطبه النارية ضد حزب الله، والحكومة السورية وإيران.

 

وبحسب بيان لقوى الأمن الداخلي فإن مجهولين قاموا باختطاف الشيخ، وتم العثور على سيارة المخطوف ومصادرة إحدى السيارات المستعملة في عملية الخطف وتحديد هوية الخاطفين وتوقيف أربعة أشخاص ثلاثة منهم من أقارب المخطوف.

 

واعترف اثنان من أقاربه في التحقيقات بتنفيذ عملية الخطف على خلفية وجود خلافات قديمة فقاموا بالاشتراك مع آخرين بقتل المخطوف ورميه في إحدى المناطق المهجورة.

 

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