اختراق كبير.. عقار رخيص الثمن ينقذ أراوح مصابي كورونا

الأربعاء، 02-09-2020
09:18 م
فتحي مجدي
اكتشف علماء بريطانيون عن علاج رخيص الثمن يمكن استخدامه كدواء منقذ لـ (كوفيد -19) ينتمي إلى عائلة "الستيرويدات"، يباع بقيمة 5 جنيهات إسترلينية (أقل من 200 جنيه).
وخلال التجارب التي أجراها العلماء، أنقذ العقار الذي يؤخذ على شكل قرص، أو حقنة، حياة واحد من كل 10 مرضى بـ (كوفيد – 19).
وتتبعت سبع تجارب أجريت بتنسيق من منظمة الصحة
العالمية، المرضى الذين تناولوا أنواعًا من المنشطات تسمى الكورتيكوستيرويدات في 88 مستشفى تابعًا لدائرة الصحة
الوطنية.
وثبت أن أحد أنواع الكورتيكوستيرويدات، المسمى بالهيدروكورتيزون يقلل من خطر الوفاة لدى مرضى فيروس كورونا
الحرج بنسبة 20 في المائة.
قال الرئيس التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية في إنجلترا (NHS )، السير سيمون ستيفنز: "ستتخذ NHS الآن إجراءات فورية لضمان أن المرضى الذين يمكن أن يستفيدوا من العلاج بالهيدروكورتيزون يفعلون ذلك، مضيفًا سلاحًا آخر في مستودع الأسلحة في المعركة العالمية ضد كوفيد – 19".
وتابع: "إحدى الفوائد المميزة لوجود NHS لدينا هي أننا كنا قادرين على التعبئة بسرعة وعلى نطاق واسع لمساعدة الباحثين على اختبار وتطوير علاجات فيروس كورونا
المثبتة".
وتشير التجارب التي أجريت إلى أن بريطانيا هي أول دولة تعثر على عقار يمكن أن يوقف وفيات كوفيد - 19. في الوقت الذي نشرت فيه ثلاث دراسات اليوم تثبت أن الستيرويد يزيد من معدل البقاء على قيد الحياة.
وشهدت دراسة أجرتها جامعة بريستول أن 68 في المائة من المرضى من ذوي الحالات الحرجة بقوا على قيد الحياة بعد إعطائهم هيدروكورتيزون، مقارنة بـ 60 في المائة لم يتعاطوا العقار.
وأكدت التجارب التي أجرتها جامعتا أكسفورد وإمبريال كوليدج لندن نجاح أنواع مختلفة من الكورتيكوستيرويدات، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار".
قال البروفيسور مارتن لاندراي، من جامعة أكسفورد: "هؤلاء المرضى معرضون لخطر كبير للغاية، ولم يكن هناك علاج آخر لهم، وهذا الدواء يكلف لا شيء".
وأضاف: "علاج 12 مريضًا يكلف أقل من 60 جنيهًا إسترلينيًا، لذا فإن هذا علاج رخيص حقًا لإنقاذ الأرواح".
قال البروفيسور جوناثان فان تام، نائب كبير المسؤولين الطبيين: "تقدم هذه النتائج دليلًا إضافيًا على أن الكورتيكوستيرويدات يمكن أن تكون جزءًا مهمًا من علاج (كوفيد – 19) للمرضى الخطرين.
وأضاف: "إنه لأمر مثير للإعجاب أن نرى الكثير من المشاركين في المملكة المتحدة على استعداد للمشاركة في الدراسات. بحث مثل هذا سيحدث الفرق في السيطرة على هذا الفيروس".