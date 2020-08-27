الخميس، 27-08-2020
04:08 ص
المصريون
يعقد
كيم جونج
زعيم كوريا الشمالية "أون" اجتماعا لمناقشة رفع حالة الطوارئ للقضاء
على فايروس كورونا
مع العمل على تقليل الضرر الناجم عن اقتراب إعصار بافي، وهذا وفقا
لما اوردته وكالة الأنباء الكورية الشمالية.
وصرح
جونج بأنه "عمل مهم لا يمكن تجاهله أبدًا حتى ولو لحظة لتحمل حزبنا مسؤولية
مصير الشعب وأيضًا عمل حاسم في تقرير ما إذا كنا سننهي الزراعة بنجاح هذا العام أم
لا".
وقد
شدد كيم على الحاجة إلى اتخاذ تدابير فعالة يشارك فيها الحزب والمجتمع بأكمله
لاستكمال والحفاظ على الموقف المناهض للوباء، وعلى أهمية منع وقوع إصابات جراء
الإعصار
وتقليل الأضرار التي لحقت بالمحاصيل.