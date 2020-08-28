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اتهام لبرلماني روسي بتلقي رشوة 3 مليار روبل

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 28-08-2020 02:22 م متابعات- الدويني فولي
أعلنت النيابة العامة الروسية أنها أقرت لائحة الاتهام في قضية جنائية ضد ععضو الدوما عن " روسيا العادلة " فاديم بيلوسوف ، و مارجريتا بوتاكوفا كبيرة المحاسبين السابقين في شركة " مخبز تشيليابينسك " .
وحسب التحقيقات تلقي عضو الدوما في التفرة من 2010 إلي 2014 كجزء من جماعة إجرامية منظمة وبمشاركة المحافظ السابق لمقاطعة تشيليابينسك ، ميخائيل يوريفيتش و أشخاص آخرين رشوة من ممثلي شركة قابضة لتشييد الطرق لغض النظر عن المخالفات التي ترتكبها هذه الشركة خلال تنفيذها لأعمال في المقاطعة وبلغ إجمالي الرشاوى 3 مليار روبل أي ما يعادل 40 مليون دولار .
 

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