اتهام لبرلماني روسي بتلقي رشوة 3 مليار روبل

الجمعة، 28-08-2020
02:22 م
متابعات- الدويني فولي
أعلنت النيابة العامة
الروسية أنها أقرت لائحة الاتهام في قضية جنائية ضد ععضو الدوما عن " روسيا
العادلة " فاديم بيلوسوف ، و مارجريتا بوتاكوفا كبيرة المحاسبين السابقين في
شركة " مخبز تشيليابينسك " .
وحسب التحقيقات تلقي
عضو الدوما في التفرة من 2010 إلي 2014 كجزء من جماعة إجرامية منظمة وبمشاركة
المحافظ السابق لمقاطعة تشيليابينسك ، ميخائيل يوريفيتش و أشخاص آخرين رشوة من
ممثلي شركة قابضة لتشييد الطرق لغض النظر عن المخالفات التي ترتكبها هذه الشركة
خلال تنفيذها لأعمال في المقاطعة وبلغ إجمالي الرشاوى 3 مليار روبل
أي ما يعادل 40
مليون دولار
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