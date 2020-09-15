اتهام ثلاثة أشقاء باغتصاب طفلة عمرها 10 سنوات

اتهام ثلاثة أشقاء باغتصاب طفلة عمرها 10 سنوات



اتهمت الشرطة الأمريكية، ثلاثة أشقاء باغتصاب فتاة من لويزيانا، تبلغ من العمر 10 سنوات، بعد أن حبست نفسها داخل غرفة نوم عندما عرضوا عليها المال مقابل ممارسة العلاقة الحميمية.



وقالت شرطة كينر، إن اثنين من المشتبه بهم، وهما راؤول باز-بيريز وويلمر باز-بيريز (وكلاهما 35 عامًا)، اعتقلا السبت بتهمة اغتصاب من الدرجة الأولى لقاصر دون سن 13 عامًا.



وصرح الملازم مايكل كننجهام لصحيفة "نيويورك بوست"، أن الأخ الثالث، إلدر باز بيريز (31 عامًا)، لا يزال مطلوبًا حتى وقت مبكر من يوم الثلاثاء بنفس التهمة.



وأضاف كننجهام: "لا نعرف أين هو. قد يكون خارج الدولة". وأشار إلى أن "إلدر" هو صديق والدة الفتاة البالغة من العمر 10 سنوات، والذي كان يعيش مع أشقائه مع الفتاة وعائلتها، وقت الهجوم المزعوم.



قال كننجهام إن الأشقاء الثلاثة كانوا بمفردهم مع الفتاة البالغة من العمر 10 سنوات في المنزل يوم الأربعاء عندما اعتدوا عليها جنسيًا، وقدموا لها المال مقابل ممارسة الجنس.



وأضاف إن الفتاة الصغيرة حبست نفسها في غرفة نوم، لكن أحد الأخوين تمكن من اختراقها.



وقالت شرطة كينر في بيان: "بعد كسر القفل، دخل الثلاثة الغرفة وخلعوا ملابس الضحية وأمسكوها واعتدوا عليها جنسيًا".



بعد أيام، أخبرت الفتاة أحد أقاربها، الذي أبلغ السلطات بالهجوم المزعوم يوم السبت. وقالت الشرطة إن راؤول وويلمر باز-بيريز اعتقلا في وقت لاحق من ذلك اليوم.



كما يبحث المحققون فيما إذا كان إلدر باز بيريز قد اعتدى جنسيًا على أخت الفتاة التي تبلغ من العمر 15 عامًا بعد أن "كشفت" للمحققين عن حادثة وقعت قبل سنوات قليلة، على حد قول كانينجهام.



قال كننجهام إن شقيقتين للفتاة البالغة من العمر 10 سنوات تخضعان لمقابلة من قبل المحققين لمعرفة ما إذا كانا قد وقعتا ضحيتين أيضًا.