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اتهامات خطيرة يوجهها " ترامب " لـ" بايدن " بسبب روسيا والصين

ترامب
الرئيس الامريكي
الإثنين، 14-09-2020 08:56 ص متابعات- أمينة عبد العال
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصمه الديمقراطي جو بايدن بأنه لا يمتلك القدر الكافي من سرعة البديهة والحذاقة للتفاوض مع الرئيسين الروسي فلادمير بوتين و الرئيس الصيني شي جين بينج .
و أضاف أثناء لقائه مع أنصاره في هندرسون بولاية نيفادا :" لقد أتيحت لي فرصة للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج و أتيحت الفرصة لي للقاء الرئيس الروسي فلادمير بوتين وبالمناسبة الاتفاق معها أمر جيد "،حسبما نشرت " البوابة نيوز " .
و أكمل ترامب :" أريد أن أخبركم أن المشكلة الحقيقية مع الصين الآن هي بسبب ما فعلوه و لا يمكننا أن ننسي ذلك لقد وقعنا اتفاقات عظيمة لكن الحبر عليها قبل أن يجف جاء المرض من الصين ، لافتا إلي أنه يتقن التعامل مع كل هؤلاء الأشخاص " .
وأكد " ترامب " علي أنهم في غاية الذكاء مضيفا :" لكننا نحتاج أيضا إلي أشخاص أذكياء للتعامل معهم وجو بايدن ليس مناسب لهذا المنصب ".

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