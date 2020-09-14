الإثنين، 14-09-2020
08:56 ص
متابعات- أمينة عبد العال
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصمه الديمقراطي جو بايدن بأنه لا يمتلك
القدر الكافي من سرعة البديهة والحذاقة للتفاوض مع الرئيسين الروسي فلادمير بوتين
و الرئيس الصيني
شي جين بينج .
و أضاف أثناء لقائه مع أنصاره في هندرسون بولاية نيفادا :" لقد أتيحت
لي فرصة للقاء الرئيس الصيني
شي جين بينج و أتيحت الفرصة لي للقاء الرئيس الروسي
فلادمير بوتين
وبالمناسبة الاتفاق معها أمر جيد "،حسبما نشرت " البوابة
نيوز " .
و أكمل ترامب :" أريد أن أخبركم أن المشكلة الحقيقية مع الصين الآن هي
بسبب ما فعلوه و لا يمكننا أن ننسي ذلك لقد وقعنا اتفاقات عظيمة لكن الحبر عليها
قبل أن يجف جاء المرض من الصين ، لافتا إلي أنه يتقن التعامل مع كل هؤلاء الأشخاص
" .
وأكد " ترامب " علي أنهم في غاية الذكاء مضيفا :" لكننا
نحتاج أيضا إلي أشخاص أذكياء للتعامل معهم وجو بايدن ليس مناسب لهذا المنصب
".