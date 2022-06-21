ابن «إيلون ماسك» يتحول جنسيًا إلى فتاة ويحذف اسم والده

الثلاثاء، 21-06-2022
01:05 م
قدمت ابن
ة الملياردير إيلون
ماسك طلبا لتغيير اسمها قائلة إنها «لم تعد تعيش مع والدها أو ترغب في أن تكون على
صلة به بأي طريقة أو شكل من الأشكال».
وبحسب
وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قدم الطلب لتغيير الاسم والحصول على شهادة ميلاد
جديدة تعكس هويتها الجنسية الجديدة، نظرا لأنها متحولة جنسيا، إلى محكمة مقاطعة
لوس أنجليس العليا في سانتا مونيكا في أبريل وكشفت تقارير إعلامية على الإنترنت
النقاب عنه في الآونة الأخيرة.
وطلبت ابن
ة ماسك - وكان اسمها
في السابق خافيير ألكساندر ماسك - التي بلغت مؤخراً 18 عاما، وهو سن الرشد في
كاليفورنيا، من المحكمة تغيير الاعتراف بنوعها الجنسي من ذكر إلى أنثى وتسجيل
اسمها الجديد، وفقاً لوثائق المحكمة المتاحة عبر الإنترنت من خلال موقع «بلين سايت
دوت أورغ».
وجرى
تعديل اسمها الجديد في المستند الإلكتروني. ووالدتها هي جاستين ويلسون، التي طلقت
من ماسك عام 2008.
ولم يكن هناك أي تبرير آخر
للخلاف بين ابن
ة ماسك ووالدها، رئيس شركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، والذي يسعى
للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر
».
وفي مايو أي بعد نحو شهر من
تقديم وثيقة تغيير الاسم والجنس، أعلن ماسك دعمه للحزب الجمهوري، الذي يدعم ممثلوه
المنتخبون مجموعة من التشريعات التي من شأنها أن تحد من حقوق المتحولين جنسيا في
ولايات أمريكية.