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ابنته ورطته.. الشيخ السعودي صاحب الفيديو الحميمي يفجر مفاجأة

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الشيخ السعودي مع زوجته
 
السبت، 14-11-2020 09:51 ص المصريون

بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها فيديو حميمي لشيخ سعودي، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الأخير ليفجر مفاجأة عن ما حدث.
وقال المواطن السعودي في مقطع فيديو له تعليقًا على الفيديو الحميمي مع سيدة: "انتشر مقطع على منصات التواصل الاجتماعي كافة (تويتر، تيك توك، واتساب، سناب شات)، ليَّ وكلٌ فسره بما يرد، اللي يفسره أنه ليست زوجةي واللي يفسره أنه زوجةي وأمام الناس، وأنا أوضحها وبأمانة وأضعها في عنق كل شخص وأُحاجه أمام الله”.
وأضاف: “هذا المقطع ليَّ وزجتي الثانية، وهذا المقطع خاص وفي مكان منزوي لم يكن يرانا فيه أحد نهائيًا، ولما رفعنا الكاميرا أي إنسان يمازح زوجةه كأني في بيتي ما أحد عندي نهائيًا، فقمت قبلت وغيره.. والإنسان لا ينظر للكاميرا، ولما صار الكلام هذا انحفظ عندي أنا.. والله أنه هذا اللي حصل، وحفظته في جوالي”.
وتابع المواطن: “لما جاءت بنتي الصغيرة أبغاها تسكت تلعب في اليوتيوب دخلت على الاستوديو وأرسلته على قروب عندنا (قروب الجيران) فيه 130 شخص فأُرسل عليه مباشرة، وما عندي خبر إلا لما دق علي صاحب عزيز قالي الحق يا بن الحلال وش أرسلت”.
وأردف بقوله: “فلما رجعت وشفت الوضع وإذا هو مرسل وحذفته وحلفتهم بالله قولتلهم هذا أنا وزوجةي لكن ولا حياة لمن تنادي الناس في نشر الفضائح تنبسط، وجدته منتشر كالنار في الهشيم نسأل الله العفو والعافية، رفعت بلاغ في النيابة والأمن السيبراني وذهبت أنا وزوجةي وقدمنا شكوى رسمية وبلاغ”.

وأكمل المواطن بقوله: “والله سيُسأل اللي نشر المقطع في الدنيا بالجرائم المعلوماتية وسيسأل أمام الله كل من ظن وتكلم هذا شخصي بيني وبين أهلي، ليس ذنبي أن بنت صغيرة عمرها سنتين أو أقل ترسل هذا المقطع إلى قروب، ويخرج من اليد والسيطرة، وهذا يحصل بين الزوج وزوجةه”.
وختم المواطن، قائلًا: “لكن الحمد لله راضي بقضاء الله وقدره، وجعل ما أصابنا وما جاء من كلام وتأويلات الله يجعلها في ميزان الحسنات، وأنا أنبه وأناشدكم أمام الله أن كل إنسان يتقي الله في أعراض الناس وهذه أمانة أحاجكم بها بين يدي الله”.
 

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