الأربعاء، 18-11-2020
02:38 م
متابعات- أمينة عبد العال
أكد وزير الخارجية الإيران
ي محمد جواد ظريف أن إيران
علي
استعداد لتنفيذ الاتفاق النووي بالكامل إذا رفع الرئيس الأمريكي المنتخب و بايدن
العقوبات عن طهران بثلاثة أوامر تنفيذية .
و أضاف في تصريحات إعلامية :" إذا كان السيد بايدن علي استعداد للوفاء
بالتزامات الولايات المتحدة فيمكننا أن نعود أيضا علي الفور إلي التزاماتنا
الكاملة في الاتفاق و المفاوضات ممكنة في إطار" 5 + 1 " القوي العالمية الست الموقعة علي الاتفاق "
.
جدير بالذكر أن بايدن تعهد بالعودة إلي اتفاق 2015 الذي تفاوضت عليه واشنطن
عندما كان نائب للرئيس ترامب .