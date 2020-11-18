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إيران : 3 أوامر تنفيذية لـ" بايدن " لرفع العقوبات والالتزام بالاتفاق النووي

ظريف
ظريف
 
الأربعاء، 18-11-2020 02:38 م متابعات- أمينة عبد العال

 أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران علي استعداد لتنفيذ الاتفاق النووي بالكامل إذا رفع الرئيس الأمريكي المنتخب و بايدن العقوبات عن طهران بثلاثة أوامر تنفيذية .
و أضاف في تصريحات إعلامية :" إذا كان السيد بايدن علي استعداد للوفاء بالتزامات الولايات المتحدة فيمكننا أن نعود أيضا علي الفور إلي التزاماتنا الكاملة في الاتفاق و المفاوضات ممكنة في إطار" 5 + 1 "  القوي العالمية الست الموقعة علي الاتفاق " .
جدير بالذكر أن بايدن تعهد بالعودة إلي اتفاق 2015 الذي تفاوضت عليه واشنطن عندما كان نائب للرئيس ترامب .
 

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