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إيران: حان الوقت للوحدة أمام جرائم الاحتلال

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وزير خارجية إيران
الأربعاء، 18-10-2023 10:13 ص

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنه بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى "المعمداني"، قد حان الوقت للوحدة الإنسانية العالمية ضد هذا النظام المزيف.
وكتب عبد اللهيان على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس": "بعد الجريمة التي ارتكبها النظام الصهيوني في قصف المستشفى المعمدانی، حان الوقت للوحدة الإنسانية العالمية ضد هذا النظام المزيف المكروه أكثر من "داعش" وآلة القتل التابعة له".
واختتم منشوره بجملة "انتهى الوقت" باللغة الإنجليزية.
واستشهد ما يزيد عن 500 فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة ، بحسب ما أفادت وزارة الصحة مساء الثلاثاء.
وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة، حيث توافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف.
وأشار إلى أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.

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