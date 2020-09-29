إيران توضح حقيقة نقل روسيا معدات عسكرية إلى أرمينيا عبر أراضيها

الثلاثاء، 29-09-2020
11:56 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكدت الخارجية الإيران
ية أن المزاعم التي تم تداولها عن نقل روسيا
للسلاح
إلى أرمينيا
عبر أراضيها غير صحيح .
و قال سعيد خطيب المتحدث باسم الخارجية الإيران
ية إن حركة الشاحنات وعبور
البضائع المدنية التقليدية بين إيران
والبلدان المجاورة كالعادة وكانت موجودة
دائما والشاحنات المعنية تعمل فقط في هذا الإطار، حسبما نشرت " الشروق".
جدير بالذكر أن مكتب العلاقات العامة لحاكم أذربيجان
الشرقية قد نشر مقاطع
فيديو وصور لشاحنات " كاماز الروسية " الليلة الماضية عند معبر نوردوز
الحدودي مع أرمينيا
.