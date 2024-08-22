إيران تكشف مفاجأة غير متوقعة عن سبب سقوط طائرة إبراهيم رئيسي





ذكرت وكالة فارس الإيرانية، إن سقوط طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي كان بسبب الظروف الجوية وعدم القدرة على تحمل الوزن الزائد.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن السلطات الإيرانية أكملت تحقيقا في تحطم مروحية رئيسي، وأن سقوط المروحية كان حادثا.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد الركاب في مروحية رئيسي تجاوز العدد المحدد، لذلك لم تستطع الإقلاع إلى الارتفاع المطلوب، ما أدى إلى اصطدامها بجبل في ظروف جوية سيئة أدت إلى انتشار الضباب.

من جانبها نفت هيئة الأركان العامة الإيرانية تقرير وكالة "فارس" حول أسباب تحطم مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، ووصفت البيانات حول الوزن الزائد على متن المروحية بأنها كاذبة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة في هيئة الأركان العامة الإيرانية في بيان: "معلومات وكالة "فارس" بأن أحد أسباب تحطم المروحية هو وجود راكبين إضافيين على متنها، خلافا لبروتوكولات السلامة، ولهذا السبب لم يكن لدى المروحية القوة الكافية للوصول إلى الارتفاع المطلوب، كاذبة".