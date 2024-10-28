الإثنين 28 أكتوبر 2024
توقيت مصر 11:59 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يحمل الجنسية الإسرائيلية.. مفاجأة بشأن منفذ عملية تل أبيب

لحظة ضبط سيدة مسنة أثناء ممارسة أعمال مخلة.. وتعلق غاضبة: كأني قتلت حد"

بالكلبشات.. سعد الصغير يحاول إخفاء وجهه أثناء محاكمته (فيديو)

إيران تكشف عن الدولة العربية التي استخدمت إسرائيل مجالها الجوي لضربها

حلا شيحة تثير الجدل بفستان قصير في مهرجان الجونة

حسام حسن يضع هذه الشروط لعودة إمام عاشور للمنتخب

من 6 شهور لـ 3 سنوات.. تطورات مؤسفة في قضية ثلاثي الزمالك المحبوسين

بعد ارتفاع مفاجئ.. سعر الدولار اليوم في البنوك

أول ظهور لسعد الصغير بملابس السجن أثناء محاكته

مشاجرة على ميراث الفنانة شريفة ماهر قبل دفنها

إيران تكشف عن الدولة العربية التي استخدمت إسرائيل مجالها الجوي لضربها

images
ا
الإثنين، 28-10-2024 10:41 ص

 

اتهمت إيران، العراق، بالسماح لإسرائيل باستخدام المجال الجوي العراقي، خلال هجومها على طهران أمس السبت.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، في منشور عبر منصة إكس، إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت عدة مواقع عسكرية ومواقع رادار إيرانية من المجال الجوي العراقي، على بعد حوالي 70 ميلاً من الحدود الإيرانية".

واتهمت البعثة الولايات المتحدة بالتواطؤ مع إسرائيل قائلة إن المجال الجوي العراقي تحت احتلال وقيادة وسيطرة الجيش الأمريكي.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سبق وذكرت أنها تلقت تنبيها بشأن الضربات لكنها لم تشارك بشكل مباشر في الهجوم، ولكن لم يصدر رد رسمي من العراق بهذا الشأن.

وعند سؤال إسرائيل بشأن حقيقة استخدام المجال الجوي العراقي، قال الجيش الإسرائيلي في حديثه لـ شبكة CNN إنه لا يمكنه تقديم تفاصيل أبعد مما تم نشره.

إقرأ ايضا

photo_2024-10-27_09-30-50

يحمل الجنسية الإسرائيلية.. مفاجأة بشأن منفذ عملية تل أبيب

متن

لحظة ضبط سيدة مسنة أثناء ممارسة أعمال مخلة.. وتعلق غاضبة: كأني قتلت حد"

قق

كتبها بخط يده.. الكشف عن وصية "السنوار" قبل استشهاده (صور)

أخبار متعلقة

6718069e4c59b7349a7bb1d4

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميا اغتيال هاشم صفي الدين (صورة)

ت

شاهد.. اغتيال نائبة عراقية في الشارع ومفاجأة بشأن الجاني

Screenshot-2023-08-15-at-23-30-43-وسائل-إعلام-عبرية-ثقة-نصر-الله-بصواريخه-تشكل-رعبا-وتهديدا-استراتيجيا-على-كيان-الاحتلال-الخبر-اليمني

إسرائيل تكشف كم دفعت من أموال لاغتيال نصر الله وخليفته

3475475548658659579

مقتل قائد اللواء "401" المدرع بجيش الاحتلال بصاروخ إسرائيلي على يد القسام

670e3a0f4236045b515e9345

إسرائيل أصغر من محافظة إيرانية صغيرة وبوسعنا القضاء على جميع الصهاينة

2246918_0

جيش الاحتلال يعثر على نفق لقوة الرضوان في لبنان.. شاهد ماذا وجدوا به